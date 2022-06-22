42.5 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير» خلال 8 أسابيع

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة سند الخير في الأسبوع الثامن منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس الماضي، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إقبال المواطنيين على شراء السلع المقدمة من خلال المبادرة كان كبيرا، حيث حققت حجم مبيعات يصل إلى 42.5 مليون جنيه حتى الأسبوع الثامن من انطلاقها، لافتا إلى تقديم 37 سلعة أساسية للمواطنين بالمبادرة من بينها: «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت»، حيث تفاوتت المبيعات من أسبوع لآخر، وكانت اللحوم الطازجة هي الأكثر مبيعا بالأسبوع الثامن تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وصل حجم المبيعات إلى أعلى معدلاته في الأسبوع الخامس

وأكد وزير التنمية المحلية، تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة منذ انطلاقها في مارس الماضي وحتى 20 يونيو الجاري؛ ليصل حجم المبيعات إلى أعلى معدل له في الأسبوع الخامس بمعدل 5.9 مليون جنيه، أما معدل حجم المبيعات في الأسبوع الثامن وصل إلى 5 ملايين جنيه، حيث حققت اللحوم الحمراء حجم مبيعات يصل إلى 2.7 مليون جنيه، أما الدواجن «فراخ – بط – أوراك دجاج»، حققت حجم مبيعات يصل إلى 472 ألف جنيه، وحققت الأسماك «بلطي – ماكريل – جمبري – بوري»، حجم مبيعات يصل إلى 24 ألف جنيه، وحققت البقالة «عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت»، حجم مبيعات بمبلغ 971 ألف جنيه، أما المصنعات من «البانية والسجق والبرجر»، حققت مبيعات بمبلغ 371 ألف جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المبادرة في أسبوعها الثامن تغطي 11 محافظة هي «القاهرة – الجيزة – بني سويف – أسيوط - قنا - المنيا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية»، بمختلف القرى والأحياء بعدد سيارات يصل إلى 78 سيارة موزعة على المحافظات حيث يصل عدد السيارات في كل من محافظة القاهرة والجيزة وبني سويف والدقهلية إلى 10 سيارات في كل محافظة على حدة، و5 سيارات لكل من محافظات أسيوط وقنا والإسماعيلية، و4 سيارات في محافظة المنيا، و3 سيارات بمحافظة أسوان وسيارة في الأقصر.

وأضاف أن مبادرة سند الخير، شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجّه المواطنون الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

سند الخير تستكمل رحلتها في باقي المحافظات

وأشار شعراوي إلى أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة سند الخير رحلتها في باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجا، مضيفاً أنه يتم استمرار مبادرة سند الخير والمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالدعم الذي يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.