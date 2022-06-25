في أسبوعها العاشر.. 55 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير»

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ مبادرة «سند الخير» طرحتها وزارة التنمية المحلية قبل حلول شهر رمضان تحديدًا في يوم 31 مارس الماضي، وتهدف لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للأهالي في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات من خلال السيارات المتنقلة.

17 محافظة بالمرحلة الأولى

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنَّ مبادرة «سند الخير» غطت 17 محافظة في المرحلة الأولى، وهي: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والسويس والبحيرة والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء والفيوم.

ولفت إلى أنَّه حتى نهاية عمل الخميس الماضي، الخاص بالأسبوع العاشر للمبادرة، وصل إجمالي حجم المبيعات تفوق 55 مليون جنيه، وكانت أعلى المبيعات في الأسبوع الخامس، فتجاوزت 9 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنَّ السلع المعروضة في المبادرة متنوعة ومتعددة، فمتوفر بها اللحوم بأنواعها المختلفة والبقالة وأنواعها المختلفة والدواجن والمصنعات واللحوم الطازجة والأسماك، إضافة للخضراوات المعبئة والمجهزة، والزيوت والعسل، متابعا: «الحاجات دي بتخلص أول بأول وهتلاقوا كل ما يحتاجه البيت المصري».

المبادرة مستمرة حتى نهاية العام

وأكّد أنَّ الهدف من مبادرة «سند الخير» هو الوصول إلى الكفور والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا، جنبا إلى جنب للشوادر والمنافذ الثابتة، لافتًا إلى أنَّه بناء على التكليفات الرئاسية فإن المبادرة مستمرة حتى نهاية العام الجاري، ويوجد مراجعات بشكل دوري بحيث تكون الأسعار أكثر ملائمة ومنخفضة، ويوجد التزام من التجار المشاركين.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، قال إنَّ المجازر العمومية بالمحافظات ستفتح أبوابها للمواطنين للقيام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة، وهناك توجيهات بزيادة حجم المعروض من الرؤوس الحية، وتوفير قطع من الأراضي لإقامة عليها أسواق مخططة.