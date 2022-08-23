تفاصيل مصرع طفلين بنهر النيل في الجيزة.. كانا في نزهة عائلية

صرخات أم مكلومة على فقيديها، تجلس بالقرب من ضفة النهر الذي غرقا به، تناجي ربها بأن يخرج فلذتا كبدها من باطن المياه، ونظرات أب مليئة بالدموع تعلقت ببقعة ما وسط المياه، وكأنه يعاتبها على ابتلاع صغيريه، لم يصدق أنه فقدهما في ثوان معدودة، فهما من كانا يضفيا المرح والضحك عليهما قبل قليل، قبل أن يغرقا بالأمس في مياه النيل بمحافظة الجيزة.

نزهة عائلية تحولت لمأساة

خرج الطفلان برفقة أسرتهما في نزهة عائلية، في مكان واسع بالقرب من نهر النيل، وقف الطفلان مقابل بعضهما يمرران الكرة بينهما وسط ضحكاتهما المرتفعة، ونظرات سعادة من والديهما لمرحهما سويا، مر الوقت عليهما إلى أن غابت الشمس مودعة يومها وغاب معها الطفلين مودعين حياتهما.

مصرع الطفلين خلال لهوهما

خلال تبادل إلقاء الكرة بين الشقيقين، سقطت منه في مياه نهر النيل، هرع وراءها الطفلين محاولين انتشالها ومواصلة لعبهما، إلا أن محاولتهما كُللت بالفشل، وسقط معها الطفلين، ظلا يصارعان المياه للنجاة بحياتهما، لكن القدر كان قد سطر كلماته الأخيرة في حياتهما، وابتلعتهما مياه النيل وسقطا جثتين هامدتين.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع طفلين في نهر النيل، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ، وكشفت التحريات أن الطفلين سقطا في مياه النيل خلال لحاقهما بالكرة التي يلهوان بها، إذ لقيا مصرعهما لعدم إجادتهما السباحة، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهري للعثور على الجثتين وانتشالهما.

وفاة الطفلين نتيجة «إسفكسيا الغرق»

وعلق كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، الدكتور أيمن فودة، أن الطفلين توفيا نتيجة «إسفكسيا الغرق»، وقال إنها تعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلي الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء ما يؤدي إلى اختناقه في الحال.

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشخص المتوفى نتيجة الغرق تبدو عليه أعراض مختلفة منها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.