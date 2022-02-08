تفاصيل غرق طفلين في ترعة السلام بشمال سيناء

انتشل عدد من الغطاسين وشباب الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، جثة طفلين غرقا، في ترعة السلام بقرية 6 أكتوبرغربي بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح أهالي المنطقة، لـ«الوطن»، أن الطفلين «ك. س» و«أ. س»، 10 سنوات، طالبان بالصف الرابع الابتدائي، من قبيلة الأخارسة، وتغيبا منذ صباح أمس الإثنين، وبالبحث عنهما في كل مكان، تمكنوا من العثور على أحذيتهما بالقرب من السلم الرئيسي للنزول بالترعة، فبدأوا رحلة البحث عن الجثتين داخلها.

اقرأ أيضا "مصر بلا غرقى" مبادرة للتوعية بمهارة الإنقاذ والحد من حوادث الغرق

التحقيق في أسباب الغرق

وطفت جثتا جثتا الطفلين، اليوم،على سطح المياه في الصباح، ونقلت الجثتان إلى مستشفى بئر العبد؛ للعرض على الطبيب الشرعي، ومعرفة أسباب الوفاة، ومعرفة ما إذ كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث أم لا، بينما فتحت الأجهزة الأمنية ملف التحقيق وبدأ في الاستماع إلى أقارب الطفلين، لمعرفة أسباب الغرق، وتحرير محضر للعرض على النيابة، واستخراج تصاريح الدفن.