موافقة أغلب الدول المشاركة في المحادثات النووية على المقترح الأوروبي

قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية مع إيران توافق على مقترح النص الأوروبي، وفقا لما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

انسحاب ترامب من مباحثات فيينا

وتوسط «بوريل» بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي، الذي توقف بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مباحثات فيينا أثناء توليه الحكم في 2015، موقعا مجموعة من العقوبات على إيران.

إيران تتنازل عن بعض الشروط

واجتمع ممثلون من إيران مع عدد من الدول الأوروبية في الدوحة وفيينا من أجل العودة إلى إحياء الاتفاق النووي، كما نقلت وكالة الأنباء «رويترز» عن مسوؤل أمريكي أن إيران تنازلت عن بعض الشروط من أجل العودة إلى الاتفاق النووي مرة أخرى.