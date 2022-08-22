قادة 4 دول يناقشون جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطاني، بوريس جونسون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

القادة يناقشون جهود ردع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

وأستعرض «البيت الأبيض»، أمس الأحد في بيان، الاتصال الهاتفي الذي ركز إلى حد بعيد على أوكرانيا، مضيفا أن الزعماء ناقشوا المفاوضات الجارية بخصوص برنامج «طهران» النووي، وجهود ردع أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والحاجة لتعزيز دعم الشركاء في «الشرق الأوسط».

دوائر الإدارة الأمريكية: العودة إلى الاتفاق ستضع البرنامج تحت السيطرة

وفي وقت سابق، نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن تم إغلاق بعض الثغرات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران وأخرى لا تزال موجودة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن دوائر الإدارة الأمريكية، تعتبر أن العودة إلى الاتفاق النووي ستضع برنامج «طهران» النووي تحت السيطرة.

وفي وقت سابق، قال كبير الدبلوماسيين الروس لـ«مفاوضات فيينا»، ممثل روسيا في المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، إن النتيجة النهائية للمحادثات رفع الحظر على طهران، تتوقف على رد الولايات المتحدة على مقترحات إيران المعقولة.

ومساء أمس الأحد، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن حل المشاكل وإزالة العقبات في طريق إدارة بلاده يتطلب جهدا جادا وعملا مكثفا، مضيفا في أول اجتماع مشترك للحكومة وكبار المسؤولين القضائيين، إن الجميع في السلطات الثلاث لدينا مهمة مشتركة لخدمة الشعب الإيراني وتحقيق العدالة والمحافظة على الحقوق العامة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.