موقع تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. اعرف الكليات المتاحة وضوابط القبول

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع تنسيق الجامعات الأهلية 2022 الذي بدأ استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الجديدة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بخطوات التنسيق المحددة.

موقع تنسيق الجامعات الأهلية 2022 متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات، ويسجل الطالب رغباته بالدخول على رابط تنسيق الجامعات الأهلية بكتابة رقم الجلوس والرقم السري ثم اختيار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها في أي جامعة أهلية، دون الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، حسب ما أكدته الوزارة عبر موقعها الرسمي.

ضوابط القبول بالجامعات الأهلية

يتوقف القبول بالجامعات الأهلية 2022 على استيفاء الحد الأدنى المقرر لكل كلية من كليات الـ12 جامعة أهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وستكون نتيجة التنسيق متاحة على نفس الموقع الذي قدم الطالب رغباته عليه ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.

كليات الجامعات الأهلية الجديدة 2022

- كلية الطب البشري.

- كلية طب الأسنان.

- كلية العلاج الطبيعي.

-كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية الهندسة.

- كلية علوم الحاسب.

- كلية العلوم الأساسية.

- كلية التكنولوجيا الحيوية.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

- كلية اللغات والترجمة.

- كلية الاقتصاد والإدارة.

- كلية التربية.

- كلية الإعلام.

- كلية الفنون التطبيقية.

- كلية العلوم الاجتماعية.

- كلية السياحة والفنادق.

- كلية الحقوق والقانون.

- كلية التمريض.

- كلية الآثار.

- كلية العلوم السينمائية.

أهداف جامعة حلوان الأهلية الجديدة

وبالتزامن مع انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2022، حددت جامعة حلوان الأهلية الأهداف الاستراتيجية لها، التي تتمثل في خدمة المجتمع ودعم احتياجات سوق العمل من الخريجين من برامج الدراسة الحديثة في المجالات الجديدة وتوثيق التعاون مع الجامعات الدولية العريقة والتخطيط لاختيار البرامج الدراسية والبحثية من خلال التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات بشكل متواصل.

كما تشمل أهداف جامعة حلوان الأهلية، التي أعلنتها في بيان لها، تقديم برامج دراسية حديثة ذات كفاءة عالية تتحقق من خلال الالتزام بالمعايير القياسية لأعداد الطلاب إلى أعضاء الهيئة التدريسية وتحسين فاعلية التعليم والتعلم وتطوير عمليات تقييم فاعلية التعليم وتحفيز أساليب التدريس المبتكرة وإعداد كوادر علمية عالية الكفاءة تحقق متطلبات الجودة وتلبي احتياجات التنمية وسوق العمل.

وتشمل أيضاً تنمية الموارد المالية وترشيد استغلالها في تحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات المؤسسية وتطوير البحث العلمي وتوفير برامج الدراسات العليا، لإنتاج المعرفة العلمية ونشرها وتوظيفها لاحتياجات التنمية وميكنة العملية التعليمية من خلال إنشاء شبكة معلوماتية قوية لدعم تكنولوجيا الاتصالات.