عاجل.. بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2022 بحد أدنى 82% للطب و68% للهندسة

بدأت قبل قليل، أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، بحد أدنى 82% للطب البشري، و80% لطب الأسنان، و78% للعلاج الطبيعي، 74% للصيدلة، و70% للطب البيطري، 68% للهندسة، و62% لعلوم الحاسب.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. يستمر حتى 30 أغسطس

وقرر مجلس الجامعات الأهلية، الحدود الدنيا لباقي التخصصات خلال تنسيق الجامعات الأهلية 2022 بحد أدنى 55%، والتي تشمل: «العلوم الأساسية، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، الإعلام، الفنون التطبيقية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية»، إذ تستمر أعمال التنسيق حتى يوم 30 أغسطس الجاري.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. إجراءات مشددة ضد كورونا

وأوضح مجلس الجامعات الأهلية، أن هناك إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2022، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق، إذ بدأت أعمال التنسيق من اليوم وتنتهى يوم 30 أغسطس الحالى، منوها إلى أن أعمال التنسيق تسير بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات.

12 جامعة أهلية في كل المحافظات

وكان الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المنح التي خصصتها الجامعات الأهلية للطلاب خريجي الثانوية العامة تخص التفوق الأكاديمي أو الرياضي أو الفني، ولكن يجب أن تكون لتلك المنح جهات تمويل، كتمويلها من البنوك أو رجال الأعمال.

وأشار «الغر»، إلى أن هناك 12 جامعة أهلية متوفرة في كل المحافظات، كالجامعة الأهلية في بنها تتواجد في أطراف مدينة العبور، بخلاف جامعة أخرى للقاهرة، ومنطقة 6 أكتوبر لا توجد بها جامعات أهلية، وفي محافظات القناة، فهناك جامعتا الإسماعيلية وشرق بورسعيد الأهليتين، وفي الدلتا هناك 3 جامعات أهلية أيضا، بخلاف جامعة جنوب الوادي.