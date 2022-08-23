كل ما تود معرفته عن مجالات عمل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

مجالات عمل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء محل أسئلة عديدة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، خاصة لكونها كلية فريدة من نوعها وتنفرد بها جامعة بني سويف، وبالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، فما هي البرامج الدراسية وفرص العمل وآليات التدريس بالكلية؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» في السطور التالية.

مجالات عمل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

قال الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، إن مجالات عمل خريجي الكلية تتمثل في وكالة الفضاء المصرية ووكالات الفضاء الدولية وجميع الهيئات والمراكز البحثية المتعلقة بمجالات الفضاء وهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بجانب الجامعات ومراكز البحث العلمي على مستوى الجمهورية.

وأضاف «شلبية» لـ«الوطن»، أن مجالات عمل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تشمل أيضاً جميع شركات الاتصالات اللاسلكية والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية وهيئة الطيران المدني والمطارات، مؤكداً أن الكلية حريصة على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب المكثف في الشركات المتخصصة.

الهدف الأساسي من الكلية

كلية علوم الملاحة هي أول كلية متخصصة في دراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها بنظام الساعات المتعمدة، والهدف منها هو إعداد كوادر مصرية شابة مؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والملاحة، وتكون قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية في مجالات العمل التطبيقية والبحثية لعلوم الملاحة، وتكون العمود الفقري لوكالة الفضاء المصرية والمساهمة الفعالة في وكالة الفضاء الإفريقية.

لا يوجد أي اختبار قدرات للالتحاق بالكلية وسيتم إعلان الحد الأدنى لتنسيق الكلية لطلاب الشعبة العلمية عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، وتقبل خريجي كليات العلوم والهندسة، شرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل وتشمل أقسام الكلية قسم الملاحة الفضائية وقسم اتصالات الفضاء وقسم علوم الفضاء، ويتم دراسة مواد جميع الأقسام بنسب مختلفة بما يخدم أهداف كل قسم.

المعامل المتخصصة بالكلية

يوجد بالكلية العديد من المعامل المتخصصة، مثل معمل القمر الصناعي التعليمي، ومعمل إلكترونيات وبرمجيات الفضاء، ومعمل الهوائيات وانتشار الموجات، ومعمل الروبوتات والمعالجات الدقيقة، ومعمل النمذجة والمعالجات الدقيقة، ومعمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة، ومعمل التصوير وتتبع المواقع الفضائية والفلكية، ومعمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية، ومعمل الحسابات الفلكية، ومعمل التلسكوب الإلكتروني.