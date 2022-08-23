التصريح بدفن 4 من أسرة واحدة بسوهاج.. عثر على جثامينهم طافية في ترعة

صرحت الجهات المختصة بمركز شرطة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بدفن جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم غرقًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بترعة ناحية قرية دمنو دائرة مركز شرطة سوهاج، حيث عثر على الجثث الـ4 طافية على مياه الترعة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انقلاب سيارة ملاكي بترعة بناحية قرية دمنو، دائرة المركز، ووجود ضحايا.

وعلى الفور تم الدفع بقوات من عناصر الإنقاذ النهري، وعثر على جثث 4 أشخاص طافية بمياه الترعة، وتم انتشال الجثث، ونقلهم إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف الجهات المختصة.

اختلال عجلة القيادة

بالانتقال والفحص تبين مصرع كل من: «أ. ف.»، 45 عامًا، ونجله «ك. أ.»، عاما، و«م. ع. خ.»، 31 عامًا، وشقيقته «م. ع.»، 15 عامًا، كما تبين أنه أثناء استقلال المذكورين سيارة ملاكي قيادة الأول، اختلت عجلة القيادة بيديه، وسقط بهم في الترعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.