القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش بـ4 ملايين جنيه في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 600 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية، بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه.

وذكر بيان للوزارة، أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة على كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عنصر الإجرامي، له معلومات جنائية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط 600 طربة لمخدر الحشيش

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته «600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلوجراما – مبلغ مالى – هاتف محمول»، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وحسب البيان قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 4,200,000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.