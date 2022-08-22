«الداخلية» عن فيديو استيقاف إحدى السيارات بداخلها شخص وفتاة: مشهد تمثيلي

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، من كشف حقيقة استيقاف إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو «مفبرك» على منصّات التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص، ادّعوا أنّهم رجال شرطة، أوقفوا إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة، ويتخلله مشاهد سلبية.

فيديو مفبرك

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وعبارة عن مشهد تمثيلي جرى أداؤه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية.

تحديد وضبط القائمين

وتمكنت الأجهزة من تحديد وضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو، يوجد به 5 أشخاص، وبحوزة أحدهم طبنجة صوت وجهاز اتصال لاسلكي «من المستخدم لدى الشركات الخاصة».

مشهد تمثيلي

وبمواجهتهم اعترفوا بأنّ مقطع الفيديو المشار إليه جرى فبركته، وأنه مشهد تمثيلي جرى بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة، واتُخذت الإجراءات القانونية.