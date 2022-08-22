«الداخلية» تنفي واقعة تضرر سيدة من عدم ضبط قاتل زوجها في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقه ما جرى تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من عدم إلقاء القبض على مرتكب واقعة مقتل زوجها «سائق» أثناء عمله على سيارة أجرة بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، وأن أسرة المجني عليه تعلم بواقعة ضبط المتهم، إذ أنه بتاريخ 18 الجاري حدثت مشاجرة بين زوج الشاكية وأحد الأشخاص يستقل سيارة أجرة بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بمنطقة مصر الجديدة، قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته.

ضبط مرتكب الواقعة

وبتاريخ 19 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة «سائق»، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.