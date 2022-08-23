عاجل.. رئيس الوزراء يعتمد انتخاب 6 أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتخاب 6 أعضاء مصريين بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر.

يأتي ذلك بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي فوض فيها رئيس مجلس الوزراء، في بعض اختصاصاته، وبعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ولائحته التنفيذية.

أسماء الأعضاء

ضمت قائمة الأعضاء الذي اعتمد رئيس الوزراء انتخابهم كأعضاء في مجمع البحوث الإسلامية، كلاً من الدكتور نظير محمد عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جاد الرب عبدالمجيد، أستاذ الحديث وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق.

واشتملت، أيضًا على كل من الدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، والدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود السابق، والدكتور عبدالفتاح عبدالغني العواري، عميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور عباس عبداللاه، وكيل الأزهر الأسبق وأستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.