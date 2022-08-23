رئيس الوزراء: إنشاء 11 كلية تكنولوجية جديدة في 5 جامعات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بإنشاء 11 كلية تكنولوجية في 5 جامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء الـ11 كلية الجديدة.

قائمة الجامعات الجديدة

وضمت الكليات الجديدة: «تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا العلوم الصحية» في جامعات برج العرب التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية.

واشتملت الكليات على «تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية».