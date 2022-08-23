رئيس التحرير

أحمد الخطيب

رئيس الوزراء: إنشاء 11 كلية تكنولوجية جديدة في 5 جامعات

كتب:

محمد مجدي
11:33 ص | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بإنشاء 11 كلية تكنولوجية في 5 جامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء الـ11 كلية الجديدة.

قائمة الجامعات الجديدة

وضمت الكليات الجديدة: «تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا العلوم الصحية» في جامعات برج العرب التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية.

واشتملت الكليات على «تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية».

اقرأ المزيد:

مدبولي: مصر في مرحلة الاتفاقات النهائية لتمويل جديد من «صندوق النقد»

مدبولي: نعتمد على وزراء أعمارهم بين 40 و50 عامًا.. وهو أمر لم يحدث من قبل

مدبولي: «الجمهورية الجديدة» تهدف لتحقيق أفضل جودة حياة للمصريين

مدبولي: مصر تُطبق منهجية دول شرق آسيا في النهوض باقتصاداتها

مدبولي: السيسي وجّه منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية مصر ببناء «دولة قوية»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.