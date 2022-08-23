3 بشارات للاقتصاد المصري في يوم واحد.. أبرزها ارتفاع تحويلات الخارج

3 بشارات للاقتصاد المصري، تمّ الإعلان عنها اليوم، تلخصت في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، إضافة إلى إعلان شركة «إيني» عن اكتشاف كبير للغاز في بئر «كرونوس -1»، الذي تمّ حفره في «بلوك 6» على بعد 160 كيلومترًا من الساحل القبرصي، على عمق 2287 مترًا من المياه، وأخيرًا تفاؤل صندوق النقد العربي بأداء الاقتصاد المصري، حيث حقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، بدعم من تعافي مجموعة من المجالات، منها انتعاش قطاع السياحة.

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إنَّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشكّل جزءا مهمًا من الدخل القومي للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أنَّ الدولة مهتمة للغاية بتنمية العنصر البشري، الذي يعد هو أساس هذا الدخل.

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن» أنَّ زيادة تحويلات العاملين بالخارج ستنعكس على استقرار سعر الدولار، مشيرًا إلى أنَّ إعلان شركة «إيني» عن اكتشاف جديد للبترول يسهم في توفير الغاز إلى أوروبا عن طريق تصديره بعائد دولاري قوي ينعكس على الدخل المصري من العملة الصعبة.

31.9 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021)، كما شهدت الفترة أبريل/ يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي)، وقد سجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).

اكتشاف كبير للغاز في بئر «كرونوس»

أعلنت «إيني» عن اكتشاف كبير لـ الغاز في بئر «كرونوس -1» الذي تمّ حفره في «بلوك 6»، على بعد 160 كيلومترًا من الساحل القبرصي، على عمق 2287 مترًا من المياه، يتمّ تشغيل الكتلة من قبل «Eni Cyprus» بحصة 50٪ مع «TotalEnergies» كشريك، وتشير التقديرات الأولية إلى وجود 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، مع ارتفاع إضافي كبير سيتم فحصه بواسطة بئر استكشافية أخرى في المنطقة.

ويمكن لاكتشاف الغاز في «Cronos-1» إطلاق إمكانات إضافية في المنطقة وهو جزء من جهود «Eni» الناجحة لتوفير مزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا، ويؤكد هذا الاكتشاف فعالية استراتيجية الاستكشاف الخاصة بشركة «Eni» التي تهدف إلى خلق قيمة من خلال معرفتها العميقة بالمسرحيات الجيولوجية وتطبيق التقنيات الجيوفيزيائية المتقدمة.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا قدره 3.3%

وحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، بدعم من تعافي مجموعة من المجالات، منها انتعاش قطاع السياحة، الذي نمت إيراداته خلال العام المالي الحالي بنحو 5 أضعاف ما تمّ تحقيقه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، لتحقق نحو 5 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى نمو إيرادات قناة السويس وتحقيق فائض على جانب الميزان البترولي الذي حقق فائضًا قدره 2.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير صندوق النقد العربي.

نمو الصادرات غير البترولية 38%

وأشار تقرير صندوق النقد العربي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أنَّ نمو قطاع الصادرات غير البترولية المصرية بنحو 38%، ومن أبرز العوامل الداعمة لهذا التعافي برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين وسرعة مرونة السياسات الاقتصادية سواء النقدية منها أو المالية التي تمّ اتخاذها لتجنب حدوث تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى الإغلاق الجزئي للاقتصاد الذي من شأنه المحافظة على الحراك الاقتصادي المحلي خلال فترة الجائحة.