250 طفلا يشاركون في احتفالية الأسبوع العالمي للمياه بمحافظات القناة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، احتفالية الأسبوع العالمي للمياه، تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، مؤسسة يونسيف مصر.

وشهدت الاحتفالية تنفيذ أنشطة توعوية وألعاب تفاعلية تستهدف أكثر من 250 طفلا لترسيخ مفاهيم الترشيد والحفاظ على المياه، بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل المحافظات، بحضور كلا من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وممثل منظمة يونسيف مصر، ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

اهتمام الدولة بقضايا التوعية

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حرصها على ابتكار طرق وأنشطة توعوية بسيطة تناسب مختلف المراحل العمرية لأطفال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم في التعامل مع المياه، ونشر الفكرة على جميع إدارات التوعية بالشركات التابعة في مختلف المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بقضايا التوعية ضمن خطتها القومية في إدارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، إذ أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة في ضوء النمو السكاني.

وتفقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأنشطة التفاعلية المختلفة التي شملت تقديم رسائل الحفاظ على المياه، والبيئة، من خلال ألعاب تفاعلية، ورسومات، وأغاني، بصورة مبسطة تناسب الأطفال.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بالتنظيم والأفكار المطروحة وجهود شركات المياه في استنباط طرق جديدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، كما أعرب عن سعادته أثناء لقائه بالأطفال وتنفيذهم الأنشطة ومدى استيعابهم للمعلومات المطروحة، مقدما الهدايا لهم.

نشر الوعى المائي بين جموع المواطنين

وقال اللواء مهندس عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن قضية ترشيد استهلاك المياه تحظى باهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها، بنشر الوعي المائي بين جموع المواطنين، وضرورة الحفاظ على هذا المورد الثمين، من خلال انطلاق حملات التوعية بمشاركة الجهات المهتمة بقضايا المياه.

وأضاف أن أهم ما يميز الاحتفالية تلاقي الرؤى واتحاد الهمم من أجل ترسيخ مفاهيم وفلسفة جديدة في التعامل مع المياه، في إطار حملة قومية لترشيد المياه تتبناها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشهدت الاحتفالية مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى في التعامل مع المياه، والتي يجسد الأطفال خلال أحد تلك الألعاب شخصية بطل خارق يدعى «كيميت» والذي حضر من المستقبل ليحافظ على البيئة والمياه من التلوث، من خلال محاربة التصرفات الخاطئة التي تهدر المياه كرش الشوارع وغسيل السيارات بالخرطوم، بالإضافة إلى مسابقات أخرى فى الرسم، والتلوين.