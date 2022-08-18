خريطة قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بالإسكندرية لمدة 3 ساعات غدا 

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه غدا عن 7 مناطق كبرى غرب المدينة الساحلية لمدة 3 ساعات، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما يترتب عليه انقطاع الكهرباء عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية لمياه الشرب.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية غدا

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، فإن تلك الأعمال ستؤدي إلى انقطاع مياه الشرب عن «مدينة العامرية وقراها – برج العرب وتوابعها – قرى شمال التحرير والعشرة الاف والبساتين - مدينة الحمام والساحل الشمالي»، وذلك غدا الجمعة، من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً.

وأكدت الشركة، أنه المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بشركة الكهرباء، لذا تهيب بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

تطبيق إلكتروني لمعرفة انقطاع المياه في الإسكندرية

وفي ذات السياق طالبت شركة مياه الشرب في الإسكندرية كافة العملاء تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم تحت مسمى «12»، وهو الذي يقدم عدة مزايا من أهمها، التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

كما يفيد هذا التطبيق في مثل عمليات الانقطاع المذكورة حيث يرسل إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.