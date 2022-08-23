بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين في الساحل الشمالي، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء المصابين وحالتهم

استقبل مستشفى العلمين التخصصي، مصابي حادث تصادم سيارتين في الساحل الشمالي، وهم:

- سالم مسلم سالم، 20 سنة، من السويس، مصابًا بجرح قطعي بالذراع اليسرى، وكدمات وسحجات متعددة بالجسم.

- يوسف عودة حسن، 70 سنة، من السويس، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- عمرو محمد مسعود، 18 سنة، من شمال سيناء، مصابًا بكدمة بالوجه، وجرح قطعي بالرأس، واشتباه كسر بالذراع اليسرى.

- فيض سلامة مبارك، 50 سنة، من شمال سيناء، مصابًا بجرح في فروة الرأس، وكدمات وسحجات بالجسم.

- محمد سالم مسلم، 15 سنة، من السويس، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم.

- أحمد فرج محمد، 22 سنة، من الشرقية، مصابًا بجرح قطعي بالوجه، وكدمات وسحجات بالجسم.

- إبراهيم سيدي أحمد إبراهيم، 20 سنة، من شمال سيناء، مصابًا بجرح قطعي بالذراع اليمنى.

وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية للمصابين، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم، حتى مثولهم للشفاء.

الشرطة تعاين موقع الحادث

انتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الساحل الشمالي، إلى موقع الحادث، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.