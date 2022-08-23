«الداخلية» تكشف تفاصيل دهس طفل بسبب سرقة ثمار فاكهة في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع «فيسبوك»، يتضمن قيام سائق سيارة بصدم طفل عقب قيامه بسرقة بعض ثمار الفاكهة بالغربية، وضبط مرتكبي الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه في إطار جهود كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي يتضمن قيام سائق سيارة بصدم طفل عقب قيامه بـ سرقة ثمار فاكهة بإحدى القرى بالغربية، تبين أن مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، ونجله «المجني عليه» مصاب بكسر في إصبع القدم، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهما من مالك مزرعة – شقيقه – مقيمين بدائرة المركز لتسببهما في إصابة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.