انتشال طالبين غرقا في ترعة والعثور على جثة ثالث في منزله بالمنيا

انتشل الأهالي في قرية «الجرنوس»، التابعة لمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، قبل قليل، جثتي طالبين لقيا مصرعهما غرقاً في ترعة القرية، أثناء الاستحمام هرباً من حرارة الطقس، فيما تم العثور على جثة طالب ثالث داخل منزله، في ظروف غامضة، بمركز أبوقرقاص.

غرق طالبين أثناء الاستحمام بترعة «الجرنوس»

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورد إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد بتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي كل من «السيد ح.»، و«راضي ص.»، طالبين، 14 سنة، يقيمان بقرية «شم القلبية»، من المجري المائي لترعة قرية «الجرنوس» بمغاغة، حيث أفادت التحريات الأولية أنهما لقيا مصرعهما غرقاً أثناء الاستحمام هرباً من الحر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وكلفت مفتش صحة مغاغة بتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثتين، لمعرفة سبب الوفاة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

العثور على جثة طالب داخل منزله بأبوقرقاص

على جانب آخر، تلقى مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بلاغاً من أهالي قرية «السرو»، بالعثور على جثة طالب يُدعى «م. ر.»، 17 سنة، مسجاة على الأرض داخل غرفة بمنزله، في ظروف غامضة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وقررت انتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.