انتشال جثة «سايس» سقط بسيارة ملاكي في ترعة القاصد بالمنوفية

نجح الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، في انتشال جثة شاب بعد سقوطه بسيارة ملاكي في ترعة القاصد المارة بمدينة شبين الكوم، بعد مواصلة البحث عن الجثة لليوم الثاني على التوالي على مساحات أبعد حتى عُثر على الجثة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق .

غرق شاب في ترعة القاصد بالمنوفية

وتبين أن الشاب المتوفى يدعى «ا.م»، 22 سنة، ويعمل سايس، وقفز بسيارة ملاكي ملك طبيب كان يقودها، وتم اتخاذ كل لإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من الإنقاذ النهري، يفيد استخراج جثة شاب سقط في المياه بسيارة ملاكي، وتم الدفع بفرق الإنقاذ واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وإخطار أسرة الشتب المتوفى.

مصرع طفل غرقا أثناء اللهو بدراجته في المنوفية

على صعيد آخر، لقي طفل مصرعه بعد سقوطه بدراجته في ترعة «ديا» التابعة لمركز بركة السبع، حيث نجح الإنقاذ النهري في استخراج جثة الطفل المتوفى والبالع من العمر 12 عاما ويدعي «أ. س.»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بغرق طفل في إحدى الترع بدائرة المركز، فأمر على الفور بسرعة انتقال الأجهزة المختصة إلى محل البلاغ، واتخاذ الإجراءات المعمول بها.