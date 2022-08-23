تنسيق دبلوم صنايع 2022.. منها كليات تربية وآثار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة تضم عشرات المعاهد والكليات المتاحة لطلاب تنسيق الثانوية الصناعية 2022، ومن بين الكليات التي أعلنتها الوزارة، الآثار والاقتصاد المنزلي والتربية، إلى جانب المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا، والمعاهد الفنية الصحية.

وحددت الحد الأدنى للقبول للعام الدراسي المقبل، عبر الدخول إلى هذا الرابط ومن بينها الآتي:

المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات

1- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية «نظام قديم».

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية «إعداد مهني».

- يجرى ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع في المواد التحريرية

- يتم تنسيق دبلوم الصنايع 2022 في الكليات التالية:

كلية الآثار

في جامعات «القاهرة- الفيوم- أسوان- سوهاج- قنا- الأقصر- دمياط- الزقازيق- مطروح».

للدراسة في أقسام: «ترميم آثار- ترميم دقيق- ترميم معماري».

كلية التربية:

والدراسة جامعة حلوان في جميع التخصصات

كلية الاقتصاد المنزلي:

تنسيق دبلوم صنايع 2022، في جامعات «حلوان- المنوفية - العريش»

ويقبل من أقسام «ملابس جاهزة، نسيج وجلود، وبدائلها».

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

- يقبل الطلاب في جامعات «حلوان- السويس- سوهاج- بني سويف»

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق

في جامعة جامعة حلوان

ومن جميع التخصصات

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم

- كلية السياحة والفنادق - الإسكندرية (تعليم تبادلي)

- يقبل الطلاب من جميع التخصصات.

رابط تنسيق دبلوم الصنايع 2022

- يشترط في تنسيق الصنايع 2022، اجتياز الطالب ، اختبارات كليات «التكنولوجيا والتعليم الصناعي - برنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي؛ حلوان والإسكندرية»، بعد الترشيح.

- يتم تحديد القبول في تنسيق الصنايع 2022 بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة «الأميرية – الفيوم –السلام»، من تخصصي «ميكانيكا – كهرباء»، مدة الدراسة 4 سنوات، وذلك عبر رابط التنسيق الالكتروني، والذي يفتح قريبا من هـــــــنــــــــا.

3- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام مطور)

4- دبلوم (ضعاف السمع – التلمذة الصناعية – التعليم والتدريب المزدوج – التعليم التبادلي – المجمع التكنولوجي ) يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات

5- دبلوم معهد السالزيان والدون بوسكو.

6- دبلوم تدريب شركة الترسانة بالإسكندرية.

يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب الواردة بالشهادة.