«التعليم العالي»: 255 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 255 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

موقع التنسيق الإلكتروني

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، منوهًا بإمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022.

وأضاف عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية فُتِحت لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق

وطالب المُتحدث الرسمي باسم الوزارة الطالب بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.