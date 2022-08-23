توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الأرصاد تحذر من الشمس والرمال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة على كافة المناطق والمدن خلال الفترة من غد الأربعاء 24 أغسطس وحتى الجمعة 26 من الشهر ذاته.

وأوضحت الأرصاد في بيانها مساء اليوم، أن البلاد ستشهد خلال الفترة المذكورة استمرار ارتفاع الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات مئوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأكد خبراء الهيئة، أن البلاد ستشهد بداية من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل، طقس شديد الحرارة رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال تلك الفترة، إذ يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال على مناطق من أقصى الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء خلال الأيام الثلاث المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.