التموين: 5 مليارات جنيه قيمة إنشاء مناطق تجارية في 3 محافظات

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، توقيع 3 عقود استثمارية، اليوم، بالشراكة مع القطاع الخاص بنظم حق الانتفاع لمناطق تجارية ولوجستية وتخزينية، ففي منطقة السويس على الطريق السريع، هناك شركة متخصصة في إنشاء منطقة لوجستية تخزينية لصناعة الدواء، وإجمالي الاستثمارات فيه تقدر بنحو 200 مليون جنيه.

وأضاف «عشماوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، على قناة DMC، من تقديم سارة حازم، أنّ المشروع الثاني هو إنشاء منطقة تجارية في محافظة الدقهلية، على مساحة تصل إلى 47 فدانا بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه، والمشروع الثالث في محافظة كفر الشيخ بمنطقة متميزة لشركة لها باع من الاستثمارات، لإنشاء نشاط تجاري مختلط ما بين منطقة ترفيهية وتجارية ولوجستية، على مساحة 12 فدانا بملياري جنيه.

تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في 14 محافظة

تابع مساعد وزير أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «نتحدث عن 3 مشروعات تفوق استثماراتها 5 مليارات جنيه، وقد يصل إلى 6 مليارات جنيه، ومتواجدون مع القطاع الخاص في 14 محافظة، وهناك دراسة استثمارية تمت من قبل الحكومة المصرية بالتنسيق مع شركات متخصصة، ومراكز بحوث وجامعات متخصصة في هذا الأمر، وانتهينا من احتياجات كل محافظة طبقا لخصائصها ومتوسط الإنفاق داخل المحافظة، ومتوسط الاستهلاك والكثافة السكانية للمحافظة».

مشروعات مدروسة وليست عشوائية

واصل الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «هذه المشروعات التي يتم توطينها بالشراكة مع القطاع الخاص، ليس لها أي شكل عشوائي، لكن بناءً على دراسات ومؤشرات اقتصادية، إذ يجر توطين هذه النوعية من الاستثمارات في قطاع التجارة، والمناطق الثلاث ستستغرق فترة زمنية تتراوح من 20 إلى 30 شهرا».