حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات التي تمتلك نسبة كبيرة من الذكاء الاجتماعي، ما يجعلهم قادرين على جذب الآخرين، لكنهم يرفضون النقد أو التعديل على عملهم، فمولود هذا البرج قائد بالفطرة، ويمتلك ثقة كبيرة بالنفس.

إذا كنت من مواليد الفترة ما بين 23 يوليو إلى 22 أغسطس فأنت من مواليد برج الأسد، لذلك تقدم «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، يتنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تنصح «فؤاد»، أصحاب هذا البرج، قائلة «اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة».

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.