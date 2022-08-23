حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب من الشخصيات القوية، التي تميل إلى العنف قليلا خلال تعاملاتها اليومية، ومع ذلك فهو طفل صغير يمكن الاحتفاظ بصداقته لفترة طويلة بشرط اكتساب ثقته.

ومن أبرز مميزاته، أنه من الشخصيات الطموحة التي تسعى دائمًا لتطوير مهاراتها للوصول إلى أعلى المناصب.

وفي التقرير الآتي، نستعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزل الحظ يدفعك لإنجاز الكثير، وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الوقت مناسب ليجمعك بمن تحب سفر أو لقاء مميز.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.