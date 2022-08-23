حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«اليوم ينصحك الفلك بعدم التحدث كثير في محيط عملك الاحتفاظ بأفكارك الخاصة ومع الشريك تميل نحو الانعزال»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود، الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنانة العالمية ساندرا بولوك، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش.

ويقول خبراء الفلك، عن أسطورة مولود برج الأسد، أنها تتحدث عن امبراطور ظالم أرسلت الآلهة الإغريقية له أسد، والذي رغم قوته وذكائه فإنه بسبب تهاونه مع عدوه كاد أن يتعرض للهزيمة، لكنه أصر على الفوز على الرغم من أنه دفع حياته ثمنًا لهذا.

واليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد، القمر في منزلك الثاني عشر، وما زال الفلك يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: «تميل نحو الانعزال والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الخاصة».