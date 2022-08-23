حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس شخصية متجددة ومرحة، تحب الانطلاق والسفر، كما أنه شخص متهور وعصبي، لكن صراحته ولسانه اللاذع تسبب له مشكلات كثيرة.

وفي التقرير الآتي، ينشر موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج القوس بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: فينوس بمنزل الحظ تمنحك تألقا وتأثيرا في الجنس الآخر، وقد تشارك من تحب في احتفال ما، أو تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.