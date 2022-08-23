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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:01 ص | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان من الشخصيات التي تبدو هادئة من الخارج لكنها في الحقيقة نيران تشتعل من الداخل، لأنه من الشخصيات التي ترفض المواجهات المباشرة، يسعى دائمًا للاحتفاظ بأرائه لنفسه.

وفي التقرير الآتي، نستعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة وبدون عنف، لكن انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك، ومن المهم أن تتجنب الصدامات العنيفة.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانة روبي، والمطرب محمد منير،عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث.

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بقلم منى سعيد