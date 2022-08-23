العقوبة القانونية والتحليل النفسي للمتهم بالهجوم على صيدلانية بالإسماعيلية

حادث مأساوي شهدته محافظة الإسماعيلية، عقب تعدي أحد الأشخاص بالضرب المبرح على طبيبة صيدلانية بمنطقة سكنها، مما أسفر عن إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وكان قد تداول فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن حالة الحزن التي سيطرت على رواد مواقع التواصل، عند مشاهدتهم للحظات التعدي على الصيدلانية.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المتهم يمكن أن يواجه عدة جرائم، منها السرقة والتعدي على المجني عليها، وحال إصابتها بإصابات بالغة توجه له تهمة الشروع في قتلها، «التقرير الطبي للحالة هو اللي بيوضح عقوبة التعدي»، مشيرا إلى أن الإصابة التي أحدثها الضرب لا تحتاج إلى علاج أقل من 21 يوما، فإن العقوبة لا تزيد عن سنة.

وتابع «ناجي» أن الإصابات التي تحتاج إلى علاج أكثر من 21 يوما، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وذلك طبقا لنصوص المادتين 242، و243 من قانون العقوبات، موضحا أن التهمة التي توجه للمتهم في هذه الحالة هي تهمة الشروع في قتل بسبب الإصابات البالغة التي أحدثها للمريضة، وطبقا للمادتين المذكورتين فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات.

الحالة النفسية لحظة ارتكاب الواقعة

بينما أضاف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن المواد المخدرة المنتشرة في الفترة الأخيرة تصيب الشخص بتلف خلايا المخ، وتبدله من حال إلى حال وخاصة مخدر الاستروكس الذي أُطلق عليه مخدر الشيطان، لذلك فإن الآثار النفسية للمتهم حال تعاطيه للمواد المخدرة فهي تعمل على فقدان الذاكرة، وتنمي السلوك العدواني لديه في أي موقف من المواقف.

وأشار «هندي» إلى أن المخدرات تعمل على تلف خلايا الأعصاب للشخص المدمن، ولا يملك ثباتا انفعاليا، وهذا يوضح حالة المتهم خلال اعتدائه على الصيدلانية، «حالة عدم الثبات الانفعالي توضح أن المتهم لما دخل الصيدلية كان محتاج البرشام وخلال الضرب كان مفكر إنها هتديله اللي محتاجه».