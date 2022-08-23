تنظيم حملة للكشف المبكر عن سرطان الرحم في مستشفى السنبلاوين العام غدا

تنظم مديرية الصحة بالدقهلية وكلية الطب جامعة المنصورة، غدا الأربعاء، حملة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم للسيدات بمحافظة الدقهلية، في إطار التعاون والبروتوكول الموقع بينهما، وتقوم الحملة بزيارة ميدانية إلى مستشفى السنبلاوين العام، حيث سبق وجرى عمل زيارات إلى 4 مستشفيات وهي مستشفى ميت غمر المركزي ومستشفى شربين المركزي و‏مستشفى بلقاس المركزي ومستشفى المنصورة الدولي «العام الجديد»‏.

الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المشروع يهدف إلى الحد من انتشار سرطان عنق الرحم، عن طريق تدريب أطباء وطبيبات أمراض النساء وتنظيم الأسرة وطب الأسرة على فحص عنق الرحم، بواسطة «اختبار حمض الخليك» أثناء الكشف الموضعي على المترددات، ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى وحدة الأورام بقسم أمراض النساء بجامعة المنصورة، حيث يتم التعامل معها في حضور أطباء وزارة الصحة.

تدريب 80 طبيبا وطبيبة

وأضاف «مكين»، في بيان، أن المشروع عبارة عن 3 مراحل، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى بالفعل، حيث تم فيها عقد ورش عمل قصيرة تم خلالها تدريب 80 طبيبا وطبيبة من 12 إدارة صحية ومستشفى مركزي على أيدي أساتذة وحدة الأورام بقسم أمراض النساء، وشمل التدريب محاضرات نظرية وتدريب عملي على الحالات.

من جانبه، أوضح دكتور يحيى رميح، استشاري النساء والتوليد وعضو اللجنة، أن الحملة تعمل على الثلاث مراحل بالتوازي، مشيراً إلى أنهم حالياً في المرحلة الثانية، حيث يتم تحويل الحالات الإيجابية إلى الجامعة، وجرى بالفعل اكتشاف عدد كبير من حالات سرطان عنق الرحم التي تم التعامل معها جراحيا.

تنظيم زيارات ميدانية إلى المستشفيات

ولفت «رميح» أيضاً إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى مستشفيات وزارة الصحة بواسطة أساتذة النساء والتوليد بطب المنصورة لمزيد من تدريب الأطباء والتغلب على أي معوقات لتحويل الحالات والتعامل معها بالجامعة.