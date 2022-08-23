معلومات عن «أشبال مصر الرقمية» بجامعة المنوفية.. مدة الدراسة تصل لشهرين

أكد أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، أن اختبارات القدرات بمبادرة «أشبال مصر الرقمية» ستبدأ خلال الفترة المقبلة في معامل كلية الذكاء الاصطناعي، حيث يتراوح سن الطلبة المتقدمين ما بين 12 و16 سنة، مؤكدا أنه كلما قل عمر المتقدم يحصل على استفادة كبيرة ويعرف كيفية حل المشاكل بالشكل البرمجي، مشيرا أن هذا يساعد الطلاب في الدراسة بالكليات التكنولوجية والرقمية في المستقبل.

مجالات الدراسة في مبادرة أشبال مصر الرقمية

وقال «عبدالرؤوف» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يوجد عدد من المسارات في مبادرة أشبال مصر الرقمية التي تحدد مجال الدراسة للطلبة، منها «البرمجيات، الروبوتات، علوم بيانات، أنظمة مدمجة، فنون رقمية، تأمين شبكات»، مشيرا أنه يتم تحديد وجهة الطلاب بناء على الاختبارات ومقياس مستوى ذكائهم في هذه المجالات السابق ذكرها.

وأضاف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، أن عدد المتقدمين من الطلاب زاد عن الحد المقرر من وزارة الاتصالات، ولذلك كان لا بد من وجود اختبارات لهؤلاء الطلاب لمعرفة المؤهل منهم للدراسة، بعد تقديم 702 طالب في الاختبارات على مستوى المحافظة، حيث سيتم اختبارهم في معامل كلية الذكاء الاصطناعي بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة الاتصالات وجامعة المنوفية.

استعدادات كلية الذكاء الاصطناعي

وتابع أنه تم الانتهاء من استعداد كافة المعامل في الكلية لاستقبال الطلاب خلال الفترة المقبلة وامتحانهم، حيث سيتم تسهيل كافة الإجراءات للطلاب المتقدمين لرفع التوتر والضغط عنهم، وسيكون هناك مجموعة من طلاب كلية الذكاء الاصطناعي في استقبالهم ومساعدتهم في أي استفسارات، مؤكدا أن نظام الأسئلة سهل للغاية ومبني على نظام الاختيارات.

مكان ومدة الدراسة

وأوضح «عبدالرؤوف»، أن كلية الذكاء الاصطناعي بها معامل مخصصة للدراسة فيها، وكذا أعضاء هيئة تدريس متميزين، فضلا عن أعضاء سيتم استضافتهم من وزارة الاتصالات، مؤكدا أن مدة الدراسة في هذه المبادرة تختلف طبقا للمسارات التي تم تحديدها، ولكن مدة الدراسة تتراوح بين شهر إلى شهرين.