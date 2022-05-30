الرابط الإلكتروني للتسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية للمتفوقين

تمثل مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، تعاونًا جديدًا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات، حيث تشمل جميع المدارس الغعدادية والثانوية على مستوي الجمهورية.

تتيح المبادرة للطلاب الملتحقين بها، اختيار المواعيد لتلقي الدروس عبر الإنترنت مرة أسبوعيًا، وذلك لمدة 4 ساعات، وسيتم تدريب على مسارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إن التدريب سيكون بنسبة 75% أونلاين و25%، فى مركز التدريب.

وتشمل المبادرة كل محافظات ومدن الجمهورية بلا استثناء، كما تم تخصيص الخط الساخن 15388 للرد على استفسارات الخاصة بالطلبة وأولياء الأمور.

شروط التقديم في المبادرة

- التقديم للمبادرة سيكون من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمره عن 17 عامًا، ولا يقل عن 12 عامًا.

- أن يكون الطالب في الصف الأول الإعدادي وحتى مرحلة الصف الثاني الثانوي.

- يجب أن يكون الطالب مقيدًا دراسيًَا بإحدى المدارس داحل مصر، سواء كانت «حكومية، أودولية، أو تجريبية، أو خاصة».

- أن يكون لدى الطالب قدرة على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر.

- يستطيع التعامل مع الإنترنت.

- أن يكون من الطلبة المتفوقة فى مواد العلوم والإنجليزي، والرياضة، وألا تقل تقديراته عن 90%.

- يجب أن يكون هناك موافقة رسمية من ولي أمر الطالب على الانضمام للمبادرة.

- توقيع إقرار ولي الأمر من خلال الرابط الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة

- صورة شخصية للطالب.

- شهادة ميلاد بالرقم القومي حديثة.

- بيان قيد من المدرسة المسجل بها.

- بيان نجاح خاص بآخر سنة دراسية للطالب.

- صورة من الشهادة الابتدائية بالنسبة للطالب في الذي قيد بالصف الأول الإعدادي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني

- كتابة كل بيانات الطالب بدقة.

- الاسم (عربي): كتابة اسم الطالب / الطالبة باللغة العربية بالكامل.

- الاسم (إنجليزي): كتابة اسم الطالب / الطالبة باللغة الإنجليزية بالكامل.

- النوع: الاختيار من بين (ذكر / أنثى).

- تاريخ الميلاد: اختيار (اليوم) (الشهر) (السنة).

- الرقم القومي: إدخال الرقم القومي للطالب / الطالبة.

- إدخال رقم هاتف المنزل.

- رقم المحمول (اختياري).

- العنوان: إدخال العنوان بالكامل باللغة العربية.

- اختيار المحافظة الواقع بها عنوان السكن .

- الرقم البريدي: الرقم البريدي التابع لعنوان السكن (إن وجد).

البيانات التعليمية للطالب

- اسم المدرسة (عربي): إدخال اسم المدرسة المقيد بها حالياً .

- اسم المدرسة (إنجليزي): إدخال اسم المدرسة المقيد بها حاليًا باللغة الإنجليزية.

- نوع المدرسة: اختيار نوع المدرسة من القائمة.

- اختيار السنة الدراسية القادمة التي سيلتحق بها الطالب / الطالبة

- لغة الدراسة الأساسية: اختيار اللغة الأساسية للدراسة بالمدرسة.

- درجة مادة اللغة الإنجليزية: لآخر سنة دراسية.

- درجة مادة العلوم: لآخر سنة دراسية.

- درجة مادة الرياضيات: لآخر سنة دراسية.

- تحميل الإقرار والتعهد لولي الأمر من خلال الرابط