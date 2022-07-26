طريقة الحصول على مادة علمية فى مجال التكنولوجيا للمشاركين بمبادرة «أشبال مصر الرقمية».. تعرف عليها

عدد كبير من أولياء الامور كان لديهم الرغبة الكبيرة فى إلحاق أبنائهم فى مبادرة أشبال مصر الرقمية، خصوصا أن المبادرة توفر للملتحقين بها مادة علمية متخصصة فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

غلق باب التسجيل للدفعة الأولى من المتقدميين

وبحسب مصادر مسؤولة بالمبادرة، فإنه جرى غلق باب التسجيل للدفعة الأولى من المتقدميين للمبادرة، ولا يمكن التقدم إلا عند فتح الباب امام الدفعة الثانية، ولكن هناك فرصة أمام جميع الطلاب للحصول على المواد العلمية عبر التعلم عن بعد، من خلال الموقع الرسمى للمبادرة على الانترنت، مشيرا إلى أن كافة المواد العلمية التى سيتم تدريسها فى المبادرة ستكون متاحة لكافة الطلاب، ويمكن مشاهدتها والتعلم منها من خلال الموقع الرسمة للمبادرة.

شروط المبادرة

واضافت المصادر، أن هناك شروطا للإلتحاق بالمبادرة، وهى أن يكون التسجيل للمتقدمين عبر الموقع الرسمي، وأن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، ومن طلاب إحدى المدارس المصرية «من أولى إعدادي إلى التاني الثانوي»، وأن يكون على دراية بأساسيات الحاسب الآلي والتعلم عن بُعد، ومن المتفوقين في اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، بالاضافة إلى موافقة ولي الأمر على التسجيل في المنحة، ولكن هذه الشروط لا تنطبق على من يدخل على الموقع الرسمى لمتابعة المواد العلمية المتاحة على منصة مصر الرقمية.

المسارات التكنولوجية التى يدرسها الطالب

وتابعت المصارد، أن مبادرة أشبال مصر الرقمية، تقدم عدد من المسارات التكنولوجية، حيث يتم اختيار المتقدمين للدراسة في أحد المسارات التكنولوجية المتاحة ما يمكّنهم من الحصول على شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أحد مجالات تطوير البرمجيات والفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، الروبوتات والانظمة المدمجة، الشبكات والامن السيبراني.

وتقدم المبادرة للملتحقين بها، عدد من المهارات الحياتية والقيادية، مثل مهارات التواصل والعرض،و إدارة الوقت، و بناء الفريق، والأخلاقيات والسلوكيات،و مهارات التخطيط والقيادة، والتفكير الإبداعي، والتوعية البيئية.