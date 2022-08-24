حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الميزان بالجدية في معاملاته كثيرا، فهو شديد من ناحية الالتزام بمواعيده، ولا يحب التهاون في ذلك مع من حوله.

يصفه البعض بأنه شخص عقلاني في تفكيره، ويأخذ وقته حتى يتخذ قرار أو يقبل على موضوع، من أجل دراسته جيدا ومعرفة كافة جوانبه وتوقع السلبي والإيجابي من نتائج تحدث جراء الإقبال عليه أو فعله.

وتقدم «الوطن» فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اليوم ليس جيدا بالنسبة لمواليد برج الميزان، إذ أن القمر يتواجد في مشهد معاكس، قد تفاجأ اليوم بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

عليك أن تلتزم بالهدوء واللباقة وألا تثير المشاكل، أو أية موضوعات شائكة تمر بها أو تدخل فيها مع من حولك نظرا لأن الحالة الفلكية دقيقة وحساسة اليوم وتطالبك بالحذر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.