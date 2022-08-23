حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

أعلنت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عن حظك اليوم لمواليد الأبراج السماوية المختلفة على المستويين العاطفي والمهني، حيث تباينت التوقعات بسبب حركة الكواكب داخل مدار كل برج، إذ يحمل اليوم على سبيل المثال لمواليد برج الثور أجواء سعيدة في العمل ومع الشريك.

واليوم الثلاثاء 23 أغسطس الجاري، يقدم موقع «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 23-8-2023 على الصعيد المهني

اليوم انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.. اصبر واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحمل 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا برج الحمل ما زال القمر معاكسًا، وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

حظك اليوم برج الثور 23-8-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وسرعة بديهة.. فلا تتردد اليوم في الإعلان عن أفكارك ومطالبك، وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الثور 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

يعدك القمر بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك، وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-8-2023 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك في كل ما يتعلق بالمال والأعمال تفاديًا للأخطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك يدفعك للاشتباك والتمرد على البعض.. حاول أن تتفاهم بهدوء.

حظك اليوم برج السرطان 23-8-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

حظك اليوم برج السرطان 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

يمنحك الوضع الفلكي القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 23-8-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وما زال الفلك يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

تميل نحو الانعزال والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج العذراء 23-8-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد في برجك يمنحك بلاغة وبراعة، وقد يجعلك قادرا على تحقيق مكاسب وأرباح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأحباب والأصدقاء لدعمك أو مشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك.

حظك اليوم برج الميزان 23-8-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة وبدون عنف، لكن انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك، ومن المهم أن تتجنب الصدامات العنيفة.

حظك اليوم برج العقرب 23-8-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب ليجمعك بمن تحب سفر أو لقاء مميز.

حظك اليوم برج القوس 23-8-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك تألقا وتأثيرا في الجنس الآخر، وقد تشارك من تحب في احتفال ما، أو تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

حظك اليوم برج الجدي 23-8-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع لمقترحات المخلصين وادرسها بعناية وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدث مع شريك حياتك بهدوء لتقرب المسافات بينكما.

حظك اليوم برج الدلو 23-8-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك إصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه وتبدو أكثر نشاطا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تعبّر عن مشاعر إيجابية، وتبدو أكثر مرونة.

حظك اليوم برج الحوت 23-8-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وتتحرك بحماس، واليوم هو وقت الخروج والانطلاق، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 23-8-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم هناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.