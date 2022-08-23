الأرصاد: غدًا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. السبت موعد انكسار الموجة «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا، هما ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ويستمر الارتفاع التدريجي لنهاية الأسبوع الجاري، موضحة أن درجات الحرارة تبدأ في الانحسار والانخفاض بداية من السبت المقبل ليسود طقس معتدل.

ارتداء القبعات الواقية من الشمس

وطالبت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء القبعات الواقية من الشمس، بجانب شرب كميات كبيرة من المياه، وأيضًا ارتداء ملابس قطنية للحماية من ضربات الشمس وآثارها الجانبية.

طبيعة حالة الطقس في الشتاء المقبل

ونفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، والذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، الأخبار التي تتردد حول طبيعة حالة الطقس في الشتاء المقبل، قائلة «أي توقعات لدرجات الحرارة في الشتاء حاليًا غير دقيقة ولا يمكن الحكم عليها من الآن».

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وهي:

القاهرة 37- 26

الإسكندرية 33- 25

وادي النطرون 37- 25

طنطا 36- 25

شبين الكوم 37- 25

دمنهور 35- 24

بلطيم 33- 24

مطروح 31- 23

السلوم 31- 23

سيوة 38- 24

بورسعيد 33- 25

دمياط 32- 25

الزقازيق 37- 25

المنصورة 37- 26

الإسماعيلية 38- 24

السويس 38- 24

العريش 34- 24

رفح 34- 23

رأس سدر 39- 27

نخل 36- 20

نويبع 37- 27

طابا 36- 26

كاترين 34- 19

الطور 38- 26

شرم الشيخ 41- 30

الغردقة 40- 29

مرسى علم 40- 29

الفيوم 39- 26

بني سويف 39- 26

المنيا 40- 25

أسيوط 42- 28

سوهاج 41- 27

قنا 42- 27

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 29

إدفو 43- 29

أبو سمبل 42- 29

الوادي الجديد 43- 25

شلاتين 40- 28

أبو رماد 39- 28

حلايب 36- 27

رأس حدربة 35- 27