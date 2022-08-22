قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّه جار تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني في مراحلها الأخيرة، وجرى الانتهاء من رصد وتقدير ومراجعة الدرجات، موضحا أنّ أعمال التصحيح تمت بصورة منضبطة، وكل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولن يظلم أي طالب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني.. تعتمد خلال أيام

وأضاف مجاهد لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، سيتم اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم إعلانها لجموع الطلاب، لافتا إلى أنّ النتائج يتم رصدها بكل دقة دون أخطاء، كي يحصل كل طالب على حقه في الدرجات، والجميع داخل الوزارة يعمل من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني.. مراجعة دقيقة للنتائج

وأوضح مجاهد، أنّ هناك مراجعة نهائية ودقيقة لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2022، قبل عرضها في شكلها النهائي، على وزير التربية والتعليم لاعتمادها، مؤكدا أنّ أعمال التصحيح تمت بشكل منضبط ومنتظم، لتجنب حدوث أي أخطاء أثناء أعمال التصحيح، والوزارة نجحت في تسيير العام الدراسي 2021-2022، وجميع الامتحانات في المراحل التعليمية كافة.

كورونا لن تؤثر على تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وأضاف مجاهد، أنّ جائحة فيروس كورونا لم ولن تؤثر على إعداد وتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، وجميع أعمال التصحيح سارت بشكل طبيعي، وجرى الانتهاء تماما من رصد وتجميع ورصد الدرجات لكافة الطلاب، مؤكدا أنّ الوزارة كانت حريصة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال أعمال الامتحانات والتصحيح.