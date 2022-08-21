التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 منتصف الأسبوع الجاري

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، لجميع النوعيات (زراعي - تجاري- فندقي - صناعي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 جاهزة منتصف الأسبوع الجاري

وقال نائب وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّه سيتمّ الانتهاء من نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، منتصف الأسبوع الجاري واعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلانها رسمياً.

وعن طريقة إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، قال مجاهد، أنه سيتمّ إعلانها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع التخصصات (زراعي- صناعي- تجاري- فندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.. حالة يحصل فيها علي الدرجة الفعلية

- يحصل الطالب على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول.

- يحصل الطالب على الدرجة الفعلية كاملة إذا كان لديه عذر مرضي أو قهري منعه من حضور امتحانات الدور الأول وأدى لتأجيل الامتحانات للدور الثاني وذلك بعد تقديم المستندات التي تثبت العذر القهر.

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في الدبلومات الفنية الدور الثاني 221 ألفًا و827 طالبًا وطالبة في 447 لجنة على مستوى الجمهورية.

- عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الدبلوم الصناعي 111 ألفًا و534 طالبًا وطالبة في 238 لجنة امتحانية.

- عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الدبلوم الزراعي 41 ألفًا و795 طالبًا وطالبة في 120 لجنة امتحانية.

- عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الدبلوم التجاري 64 ألفًا و542 طالبًا وطالبة في 84 لجنة امتحانية.

- عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الدبلوم الفندقي 3 آلاف و956 طالبًا وطالبة في 5 لجان امتحانية.