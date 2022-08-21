أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، قريبا، مشيرا إلى أنه تم رصد وتقدير الدرجات ومراجعتها، موضحا أن امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني سارت بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات أو مشكلات لم تؤثر على سير الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.. خلال أيام

وقال «مجاهد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم إعداد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني وتجهيزها في شكلها النهائي منتصف الأسبوع الجاري، منوها إلى أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تجهيز النتائج في شكلها النهائي وبشكل صحيح، لتجنب حدوث أي أخطاء.

اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة

وأضاف «مجاهد»، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، سيتم تحديده عقب الانتهاء من تجهيز النتيجة في شكلها النهائي منتصف الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه عقب تجهيزها في شكلها النهائي، سيتم عرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاطلاع عليها واعتمادها، ومن ثم إعلانها على الطلاب، حتى يتثنى لجميع الطلاب الناجحين من التقديم في تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، سيكون قريبا للغاية، مؤكدا أن إعداد وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي، لم تتأثر بجاحة فيروس كورونا، منوها إلى أن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها ولا يمكن أن يتعرض أي طالب للظلم أثناء إعداد النتائج.