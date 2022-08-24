السياحة: يجب تعيين مسؤول نظم ومعلومات بفنادق شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ

تحسبا لحدوث أي أعطال بشبكة الإنترنت بفنادق شرم الشيخ التي ستستضيف ضيوف مؤتمر قمة المناخ العالمي في دورته الـ 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، فقد طالبت وزارة السياحة والآثار، كل فنادق شرم الشيخ بضرورة وجود مدير نظم وتكنولوجيا المعلومات بالفنادق فئة 3 و4 و5 نجوم خلال فترة إقامة المؤتمر.

التعاقد مع شركات صيانة

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري، إنه في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ في دورته الـ 27 والذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وفي ظل المتابعة المستمرة لموقف رفع سرعة الإنترنت في فنادق شرم الشيخ وتطوير الشبكة الداخلية الخاصة بها وتحسين كفاءتها طبقا لمقاييس مفهوم الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة (HSIA)، فقد طالبت وزارة السياحة والآثار كل فنادق شرم الشيخ بضرورة تواجد مدير نظم وتكنولوجيا المعلومات بكل فنادق شرم الشيخ فئة 3 و4 و5 نجوم، أو وجود فني صيانة نظم تكنولوجيا المعلومات بالفنادق فئة الـ 3 نجوم، أو التعاقد مع إحدى شركات الصيانة لعمل صيانة دورية تحسبا لحصول أي أعطال خلال فترة المؤتمر.

مرور على الفنادق للتأكد من وجود مسؤول نظم وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف عاقل خلال المنشور الدوري رقم (142) لسنة 2022 والذى تم تعميمه على فنادق شرم الشيخ 3 و4 و5 نجوم، أنه سيتم عمل مرور دورى من قبل مسؤولى وزارة السياحة والآثار للاطلاع على العقود التى أبرمتها الفنادق مع شركات الصيانة ونظم تكنولوجيا المعلومات ومراجعتها، فضلا عن القيام بمتابعة موقف الشبكات الداخلية بالفنادق والتأكد من وجود مسؤول نظم وتكنولوجيا المعلومات بالمنشآت الفندقية.

يشار إلى أن مؤتمر قمة المناخ العالمي الذي ستستضيفه شرم الشيخ نوفمبر المقبل سيشارك به نحو 154 دولة، كما سيحضره نحو 30 ألف مشارك.