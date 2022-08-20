وزيرة الهجرة: الطالبة المختفية في ألمانيا موجودة بالمستشفى وصحتها جيدة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تتابع مجموعات الجاليات المصرية على منصات التواصل الاجتماعي لرصد أي مشكلات أو شكاوى أو أزمات يتعرض لها المصريون في الخارج، لافتة إلى أن الوزارة تابعت حكاية الطالبة المصرية المختفية في ألمانيا ورصدت جميع المنشورات بشأنها، التي بدأت بمناشدة من صديقة للطالبة تتخوف من غياب صديقتها.

الطالبة أغلقت هاتفها لأيام

وأوضحت «جندي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، على فضائية «cbc» أن الطالبة المصرية أغلقت هاتفها لأيام ولم تتواصل مع أهلها أو أصدقائها، لافتة إلى أن علاء ثابت ممثل الجالية المصرية في ألمانيا تواصل مع الوزارة وتواجد في موقع سكن الطالبة وجرى التنسيق ووضع آليات تحرك رسمية في ظل عدم وجود أي دليل على اختطافها أو تعرضها لأذى.

تنسيق بين السفارة والشرطة للعثور على الفتاة

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن الوزارة تحركت بشكل سريع حفاظا على الطالبة المصرية، وتم التواصل مع السفير المصري في برلين، ووجهنا فريق عمل السفارة للاتصال بالشرطة الألمانية للبحث عن الفتاة المتغيبة، وتبين أنه تم العثور عليها في حالة إعياء ونقلها للمستشفى، وعلى الفور توجه وفد من السفارة المصرية إلى المستشفى وتبين أنها سليمة جسديا ولكنها تعاني من ضغط وحالة نفسية سيئة.

غياب الطالبة لا يتضمن شق جنائي

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الطالبة بصحة جيدة ولم تتعرض لاعتداء أو أذى جسدي وغيابها لا يتضمن أي شق جنائي وفقا لما تأكدت منه السفارة المصرية والشرطة الألمانية، مضيفة أنها يجري متابعة الطالبة إلى أن تتعافى وتخرج من المستشفى.