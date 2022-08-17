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«شكري» يستقبل وزيرة الهجرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

كتب:

منة عبده
06:32 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت السفيرة سها جندي، حرصها على أن يكون أول لقاء رسمي لها مع وزير الخارجية، معربة عن اعتزازها بأنها أحد أبناء وزارة الخارجية، التي اكتسبت خلال فترة عملها بها خبرات كبيرة، ما أهلها لترشيحها لتولي منصب وزيرة الهجرة.

التشاور مع وزير الخارجية

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى حرصها على التشاور مع وزير الخارجية سامح شكري، لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن.

كما استعرضت «جندي»، أبرز الملفات المستقبلية لعمل وزارة الهجرة والبرامج المتطورة الموجهة لصالح المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية عمل حديثة، تراعي البعد الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي، لمواطنينا بالخارج، بهدف دعم علاقة أبناء الوطن في الخارج ببلدهم الأم.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.