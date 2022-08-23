«الأغذية» تحقق نموا ملحوظا في البورصة.. خبير: القطاع مستهدف من العرب والأجانب

يُعد قطاع الأغذية والمشروبات من أبرز القطاعات في السوق المصرية، باعتباره قطاعًا حيويًا يضمن عدد من شركات الأغذية والمشروبات، التي توفر للمواطن السلع الغذائية، وفي ظل الأزمات التي يمر بها العالم من ارتفاع معدلات التضخم العالمي، والحرب الروسية في أوكرانيا التي أثرت على أسعار الغذاء والنفط العالمي، إلا أن قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة يحقق نموًا في النصف الأول من العام الحالي.

قطاع الأغذية والمشروبات يحقق نمو 1.9%

وأظهرت بيانات البورصة المصرية، أن مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات يتداول الآن عند مستوى 630.7 نقطة، مقارنة مع 618.89 نقطة مستوى المؤشر في 30 ديسمبر 2021، بنمو نسبته 1.9% منذ بداية العام.

قطاع الأغذية هدف للمستثمرين

ويقول محمود عطا خبير أسواق المال، إن قطاع الأغذية والمشروبات في مصر أصبح مستهدفا من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ويضم هذا القطاع شركات قوية مالياً تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج الأعمال بالرغم بما يمر به الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم أثرت سلبًا على كثير من شركات الأغذية عالمياً.

وأضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يميز قطاع الأغذية والمشروبات داخل مصر هو أن معدل الاستهلاك لم يتأثر بشكل ملحوظ، هذا بخلاف وجود مخزونات استراتيجية لدى غالبية شركات القطاع، الأمر الذي عاد على نتائج أعمال الشركات المدرجة بقطاع الأغذية في البورصة المصرية بالإيجاب في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات.

ويتوقع خبير أسواق المال، أن تستمر نتائج أعمال هذه الشركات في نمو ملحوظ مع إعلان نتائج الأعمال السنوية.

النتائج المالية لشركات القطاع في النصف الأول

أظهرت النتائج المالية الخاصة بشركات قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة المصرية، تحقيق أغلب شركات القطاع أرباحًا خلال النصف الأول من العام الحالي.

شركة إيديتا للصناعات الغذائية

حققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ارتفاعا في أرباحها بنسبة 89.6% في النصف الأول من العام الجاري،على أساس سنوي.

بلغ صافي أرباح الشركة 374.91 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقارنة مع أرباح بلغت 197.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي

نجحت شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي في التحول من الخسائر إلى الربحية، خلال النصف الأول من 2022، على أساس سنوي.

وبلغ صافي أرباح الشركة 111.1 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة مع خسائر بلغت 32.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

الشركة العربية لمنتجات الألبان

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باندا، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1252% خلال النصف الأول من العام الجاري.

بلغ صافي أرباح الشركة 20.15 مليون جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو2022، مقارنة مع 1.49 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما سجلت الشركة القابضة صافي أرباح 20.33 مليون جنيه في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2022، مقارنة مع خسائر بلغت 1.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.