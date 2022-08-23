محافظ جنوب سيناء: إقامة معرض «أهلا مدارس» الشهر المقبل

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستعد لإقامة معرض «أهلا مدارس» الشهر المقبل، تحت إشراف وزارة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، موضحا أن المعرض يهدف لتوفير احتياجات المدارس بأسعار أقل من الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري بقاعة اجتماعات الديوان العام، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد، وقيادات المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري إدارات الديوان العام، ومديري مديريات الخدمات.

استعدادات إقامة معرض أهلا مدارس

وناقش المحافظ الاستعدادات لإقامة معرض «أهلا مدارس»، والذي تنظمه المحافظة ومديرية التموين ومديرية التربية والتعليم والغرفة التجارية كل عام، موجها بإقامة عددا من المعارض على مستوى مدن المحافظة المختلفة، مع تحديد أماكن بكل مدينة لتكون مقرا ثابتا لإقامة المعرض بشكل دوري ومستمر وأسعار مخفضة ليتسنى للمواطنين شراء مستلزماتهم الدراسية لأبنائهم.

إنشاء مدرستين يابانيتين

وقال «فودة» إنه سيجري إنشاء عدد 2 مدرستين يابانيتين جديدتين في مدينتي دهب ورأس سدر ليصبح إجمالي المدارس المصرية اليابانية على مستوى المحافظة 4 مدارس في الطور وشرم.

واستمع المحافظ لموقف المدارس الجديدة التي جرى إنشاؤها لتدخل الخدمة العام الدراسي المقبل، حيث أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن دخول 3 مدارس جديدة الخدمة بواقع مدرستين للتعليم الأساسي بمدينة طور سيناء، في أحياء النصر والفيروز، ومدرسة بمدينة طابا.

وأوضح «عقل» أنه جرى تحويل 3 مدارس للتعليم الفني الفني «صناعي وزراعي» لمدارس عسكرية، ليصبح إجمالي عدد المدارس العسكرية 8 مدارس بمحافظة جنوب سيناء.

مشروعات في مدينتي الطور وطابا

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يجري إقامة عدة مشروعات في طور سيناء، وتشمل أعمال اللاند سكيب للمنطقة المجاورة للمسرح الصيفي بطور سيناء، الذي يشهد أعمال تطوير، كما استعرض الاجتماع موقف محكى الجبيل ورصف طريق حمام موسى إلى كمين الوادي وموقف خزان التكديس المياه بالوادي والجبيل، وتوصيل المرافق لمنطقة ابني بيتك الجديدة، وموقف تنفيذ بئر وادي ميعر.

وتابع أنه جرى مناقشة أهم مشروعات مدينة أبو زنيمة، وهي استكمال تطوير شاطئ المدينة وعرض موقف الكوبري الخاص بحماية الطريق الدولي، كما تم مناقشة مشروعات مدينة أبو رديس، وتشمل حديقة المدينة وتطوير طريق الشاطئ، وموقف بحيرة بعبع لحماية المدينة من السيول، وموقف الآبار الجاري تنفيذها بتمويل من مديرية التضامن.