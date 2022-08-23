اتحاد الصناعات: «أحسن كيس أرز في السوق مش هيعدي 14 جنيها»

قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، إن هناك إستراتيجية للأرز طوال العام، حيث تعمل الغرفة على توفير الأرز طوال العام بأسعار تناسب المواطنين الأكثر فقرا واحتياجا، حيث تم العمل على تغطية بطاقات التموين.

وأضاف حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة DMC، مع الإعلامية سارة حازم: «احتجنا 1.5 مليون طن أرز، وتعاقدنا مع الفلاح للتوريد، ومنحناه تكلفة مميزة للغاية، بواقع 6600 جنيه للحبة الرفيعة و6850 للحبة الغليظة، وهو ما يضمن تحقيق أرباح له، وهو ما يساعد الفلاح على توريد الأرز».

الحد الأقصى لأسعار الأرز في السوق

وتابع رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب: «الأسعار في هذا العام مختلفة عن أي عام آخر، وهذا ما ينطبق على العالم كله، وللحد من ارتفاع سعر الأرز حددنا السعر، بحد أقصى 12 جنيها للأرز الحب و14 جنيها للأرز المعبأ للكيلو، ومفيش أرز في السوق هيبقى أغلى من 14 جنيها، وده أحسن أرز في السوق».

قرار وزاري

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا برقم 109 لسنة 2022 فيما يخص تنظيم عملية التداول والتعامل على أرز الشعير المحلي للموسم الجاري، إذ أن موسم التوريد سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري، حتى 15 ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية باللجنة العليا للأرز التي ضمت أعضاءً من هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع، إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز.