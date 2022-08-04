تقرير أمريكي يحسم مصير الدولار وأسعار الفائدة خلال ساعات

استقر مؤشر الدولار فوق 106 نقاط، اليوم الخميس، بعد التعافي من أدنى مستوياته في شهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري الرئيسي الذي يمكن أن يوجه توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

معدل التوظيف الأمريكي

من المتوقع أن يأتي معدل التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة لشهر يوليو يوم غدٍ الجمعة عند 250.000 وظيفة وقد تؤثر في التوقعات بشأن تحرك السياسة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار يتحرك صعوداً وهبوطاً

بدأ الدولار في الضعف في منتصف يوليو وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في الأشهر المقبلة لتجنب الركود. مع ذلك، عوض الدولار بعض خسائره بعد أن دفع العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا هذه التوقعات عكسًا، معربين عن تصميمهم على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى ينحسر التضخم.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخياً، وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول عند 106.99 بنهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 110.33 في غضون 12 شهرًا.

سلة العملات الرئيسية

يقاس أداء العملة الأمريكية، أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، تضم اليورو الذي يحظى بالوزن الأكبر في السلة بنحو 57.6%، يليه الين الياباني «13.6%»، والجنيه الإسترليني «11.9%»، والدولار الكندي «9.1%»، والكرونة السويدية «4.2%»، والفرنك السويسري «3.6%».