اليورو يسجل أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 2002 

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين، أنّ اليورو سجل أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 2002، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

ارتفاع الدولار أمام اليورو

وعن التفاصيل، فقد ارتفع الدولار الأمريكي بشكل عام يوم الاثنين، ما دفع اليورو مرة أخرى إلى ما دون التكافؤ لفترة وجيزة.

مخاوف متزايدة من رفع أسعار الفائدة في الولايات

ودفع ذلك الأمر المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف متزايدة من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، يستهدف كبح جماح التضخم، من شأنه أن يضعف الاقتصاد العالمي.